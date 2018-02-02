FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 2, 2018 / 1:30 AM / a day ago

全球金市：金价微跌，等待美国就业数据公布

1 分钟阅读

    路透2月2日 - 金价周五早盘微跌，等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，交易员希望从中获得有关今年剩余时间货币政策路径的线索。
    
    0109GMT，现货金      下跌0.1%至每盎司1,346.90美元，本周以来已下跌0.1%。
    
    美国期金       涨0.2%至每盎司1,350.60美元。

    交易员正在等待美国政府周五公布就业报告。路透调查显示，经济分
析师预测继12月增加14.8万个之后，美国1月非农就业岗位可能增加18万
个，失业率料持平于17年低点4.1%。
    
    分析师认为，若就业岗位增长强于预期，失业率下降且薪资上涨，将
是经济保持强势的信号，进而可能提振美元并打压金价。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但称预计通胀
将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。            
    
    周四一项调查结果显示，欧元区制造业的热络景气仍在延续，支撑有
关欧洲央行即将令货币政策回归正常化的预期。            
    
    Sibanye-Stillwater         周四宣布，旗下南非Beatrix金矿因暴
风雨停电，导致逾1,000名矿工被困地下，但并无危险。
    
    在周四公布的2018/19年度预算案中，印度政府预测经济增速料劲升
至8%以上，计划向乡村基础设施投入数以十亿计美元，并公布向大约5亿
贫困人口提供的健康保障计划。(完) (编译 汪红英/郑茵 审校 王丽鑫/张荻)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below