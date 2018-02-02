全球金市：金价微跌，等待美国就业数据公布

路透2月2日 - 金价周五早盘微跌，等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，交易员希望从中获得有关今年剩余时间货币政策路径的线索。 0109GMT，现货金 下跌0.1%至每盎司1,346.90美元，本周以来已下跌0.1%。 美国期金 涨0.2%至每盎司1,350.60美元。 交易员正在等待美国政府周五公布就业报告。路透调查显示，经济分 析师预测继12月增加14.8万个之后，美国1月非农就业岗位可能增加18万 个，失业率料持平于17年低点4.1%。 分析师认为，若就业岗位增长强于预期，失业率下降且薪资上涨，将 是经济保持强势的信号，进而可能提振美元并打压金价。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但称预计通胀 将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。 周四一项调查结果显示，欧元区制造业的热络景气仍在延续，支撑有 关欧洲央行即将令货币政策回归正常化的预期。 Sibanye-Stillwater 周四宣布，旗下南非Beatrix金矿因暴 风雨停电，导致逾1,000名矿工被困地下，但并无危险。 在周四公布的2018/19年度预算案中，印度政府预测经济增速料劲升 至8%以上，计划向乡村基础设施投入数以十亿计美元，并公布向大约5亿 贫困人口提供的健康保障计划。(完) (编译 汪红英/郑茵 审校 王丽鑫/张荻)