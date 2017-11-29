全球金市：金价扩大跌幅，因全球股市徘徊在纪录高位附近

* 钯金从周二触及的17年峰值进一步下滑

* 黄金交投在12年来最窄区间内

* 白银触及10月6日来最低水准

路透纽约/伦敦11月29日 - 黄金价格周三下跌，因全球股市徘徊在纪录高位附近，削弱黄金作为避险资产的吸引力，且美国经济增长数据强劲，引发美元稍早上涨，美国公债收益率攀升。

美国经济数据强劲，加之有迹象显示，美国税改计划和英国退欧磋商取得进展，刺激全球股市周三稍早升至纪录新高，加密货币比特币首次升穿11,000美元水平，距离升穿10,000美元大关只有数小时的时间。

全球股市和美国公债收益率稍晚脱离了盘中高位，美元指数小幅下跌。不过，黄金进一步下滑，但仍陷于2005年以来最窄月度区间内，白银下滑至近八周最低水准。

在1945 GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,284.23美元。美国12月期金收低12.80美元，或1%，报1,282.10美元。

“当数据显示GDP增速超过预期，美元开始上涨，公债收益率走高，拖累黄金下跌，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示。

“实货需求下降，令黄金对美元和美国公债收益率走势非常非常敏感。基本上，今年没有其他推动金市的原因。”

黄金在今年迄今上涨12%。

由于缺乏明确的驱动因素，金价在11月一直陷于1,265-1,300美元的区间内，这是12年来最窄的月度交投区间。

其他贵金属方面，现货银跌1.6%，报16.56美元，此前触及10月6日来最低16.50美元。

现货钯金跌1.4%，报1,012.72美元，周二曾触及2001年2月来最高1,028.70美元。现货铂金下滑1%，报939.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)