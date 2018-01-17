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January 17, 2018 / 8:07 PM / a day ago

全球金市：金价持于四个月高位附近，因美元下滑

1 分钟阅读

    * 美元指数在午盘时段下跌
    * 黄金自12月中以来攀升8%
    * 黄金多头头寸增速创最快纪录

    路透1月17日 - 黄金价格周三徘徊在近四个月高位，因美元兑一篮子
货币下跌。
    
    美元交投震荡，兑欧元早盘上涨，因欧元从三年高位回落。但美元之
后下滑。
        
    现货金      持平，在1858 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,339.
44美元，仍接近周一的峰值1,344.44美元，此为9月8日来最高。
    
    美国2月期金       收高2.10美元，或0.2%，报每盎司1,339.20美元
。

    “现在欧元在带动美元，进而驱动黄金，”U.S. Global Investors
首席交易商Michael Matousek说。
    
    黄金自12月中以来上涨了8%，因美元兑一篮子主要货币跌至三年低位
，提振金价。
    
    “目前看起来黄金似乎有意挑战2017年的高点约1,357美元，”道明
证券商品策略师Daniel Ghali表示。
    
    长期来看，黄金将受到全球股价从历史高位回落，全球经济增长强劲
可能会刺激通胀的风险的支撑。
    
    “对股价估值偏高和通胀可能上升的担忧重燃对黄金的兴趣，”渣打
银行分析师在一份报告中表示。  
    
    基金对金价上涨的押注飙升，其净多头头寸从12月中的不到8万上升
至近20万份合约。
    
    “过去三周，黄金投机性头寸增速为纪录来最快，”渣打银行分析师
表示。
    
    但净多头头寸仅占未平仓合约36%，可能会进一步上升，这将扶助推
高金价，他们补充说。
    
    其他贵金属方面，白银      跌0.1%，报每盎司17.17美元。铂金XP
D=上升0.7%，报每盎司1,005.60美元，此前触及9月8日来最高1,006.60
美元。
    
    钯金      涨2.1%，报1,116.47美元，接近周一触及的纪录高位1,13
8美元。(完) (编译 利棣儿；审校　刘静)
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