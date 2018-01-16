全球金市：金价持于四个月高位附近，美元走软带来支撑

* 现货金可能测试每盎司1,357.54美元--技术分析

* 钯金脱离周一创下的纪录高位

* 白银脱离三个月高点，铂金脱离四个月高位

路透1月16日 - 黄金价格周二小涨，持于上个交易日触及的四个月高点略下方，美元在三年低位附近走软带来支撑。

0650GMT，现货金升0.1%至每盎司1,340.98美元，周一触及9月8日以来最高位1,344.44美元。

美国期金涨0.4%至每盎司1,340.80美元。

“金价似乎因通胀预期上升以及美元大幅下挫而走升，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“我们不清楚金价能否承受2018年收益率较高的环境，尤其是如果美元最终逆转走势的话。另外，我们认为近期美国通胀率的上升态势不会持续。”

美元指数周一跌至2014年12月来低点90.279，最新跌0.6%至90.417。

欧元保持在三年高位附近，有关欧洲央行将削减刺激规模的预期在攀升。

欧洲央行管委韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元(3.13万亿美元)购债计划。

路透技术分析师王涛认为，根据回档技术分析，现货金或再度测试2017年9月8日高位1,357.54美元。

现货钯金周二最新下跌0.3%至每盎司1,123.10美元。周一曾触及纪录高位1,138美元。

现货银下跌0.6%至每盎司17.24美元。上日触及三个月高点。

现货铂金则下跌0.3%至每盎司993.20美元，上日触及9月11日以来高点1,001.40美元。(完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/蔡美珍)