全球金市：金价持坚，受美元走软及贸易战忧虑支撑

路透1月24日 - 金价周三持稳于四个月高位附近，因美元跌至三年新低，另外对可能爆发贸易战的担忧引发一些避险交易。

0439GMT时，现货金近持平于1,340.90美元，美国2月期金涨0.28%至1,340.40美元。

OANDA亚太地区交易主管Stephen Innes称，“金价可能上行，因目前仍处于美元广泛跌势的初期阶段，所有目光都关注美元兑日圆的110日圆水准。”

美元兑日圆触及四个月低点。投资者担心，随着其他主要央行趋于撤除大规模刺激措施，美元的收益率优势将开始削弱。

美元指数跌至2014年12月31日以来最低，受到新一轮的投机性抛盘打压。

“全球投资者也在担心可能爆发贸易战...这引发了一些避险交易，进而支撑黄金，”中国最大的黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金经理Richard Xu表示。

“我认为金价将继续随其他大宗商品走高，因此(每盎司)1,400美元是我们的近期目标，”Xu表示。

市场预期美国将在3月升息。最近股市强劲上涨也令黄金承压。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金倾向于突破位于每盎司1,341美元的阻力位，并升向2017年9月8日高点1,357.54美元。

其他贵金属方面，现货银近持平于每盎司17.04美元，上日触及三周半低点16.73美元。

现货铂金跌0.5%至每盎司1,001.49美元，现货钯金升0.1%至每盎司1,092.99美元。(完) (编译 于春红/张涛；审校 张若琪/许娜)