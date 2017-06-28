全球金市：金价持坚，因美元和股市下滑

路透班加罗尔6月28日 - 金价周三持坚，受股市和美元下跌影响，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示该央行今年可能缩减刺激措施。 0049GMT时，现货金 涨0.2%至每盎司1,249.17美元。 美国8月期金 攀升0.2%，至每盎司1,249.40美元。 美元兑欧元周二跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始 采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。[FRX /CN] 亚洲股市周三下滑，之前美国医保改革投票推迟后，美股受创。 美参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票推迟至7月4日休会 后，以获得更多支持。美国总统特朗普将共和党参议员召集至白宫，敦促 他们打破僵局。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二称，她真的认为， 至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要归功于2007-09年危机以来 银行系统的改革。 国际货币基金组织(IMF)周二将美国2017和2018年经济增长预估均调 降为2.1%，去除对特朗普政府减税和财政刺激计划将提振美国成长的假设 。 英国央行称，将提高一项旨在应对宽松信贷风险不断升温的关键缓冲 ，英国银行业的资本要求将随之提高114亿英镑。 (完) (编译 白云/李爽 审校 王兴亚/龚芳)