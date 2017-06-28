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2017年6月28日 / 凌晨1点19分 / 1 个月前

全球金市：金价持坚，因美元和股市下滑

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔6月28日 - 金价周三持坚，受股市和美元下跌影响，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示该央行今年可能缩减刺激措施。
    
    0049GMT时，现货金      涨0.2%至每盎司1,249.17美元。
    
    美国8月期金       攀升0.2%，至每盎司1,249.40美元。

    美元兑欧元周二跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始 
采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。[FRX
/CN]
    
    亚洲股市周三下滑，之前美国医保改革投票推迟后，美股受创。
    
    美参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票推迟至7月4日休会
后，以获得更多支持。美国总统特朗普将共和党参议员召集至白宫，敦促
他们打破僵局。    
    
     美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二称，她真的认为，
至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要归功于2007-09年危机以来
银行系统的改革。                
    
    国际货币基金组织(IMF)周二将美国2017和2018年经济增长预估均调
降为2.1%，去除对特朗普政府减税和财政刺激计划将提振美国成长的假设
。            
    
    英国央行称，将提高一项旨在应对宽松信贷风险不断升温的关键缓冲
，英国银行业的资本要求将随之提高114亿英镑。            (完) (编译 白云/李爽  审校 王兴亚/龚芳)

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