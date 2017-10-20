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全球金市：金价持坚，因美元承压
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2017年10月20日 / 凌晨1点22分 / 5 天内

全球金市：金价持坚，因美元承压

1 分钟阅读

10月20日 - 金价周五守住上日多数涨幅，因在报导指称，美国总统特朗普倾向于选择立场不那么强硬的候选人担任美联储下任主席后，美元承压。

0042GMT，现货金持稳报每盎司1,289.52美元，上日涨0.7%。

美国12月期金小涨0.1%，报每盎司1,291.30美元。

美元指数跌0.1%报93.193.

知情消息人士周四表示，美国总统特朗普与下任美联储主席五位候选人都进行了面谈，可能最早下周宣布其决定。特朗普周四与现任主席叶伦会谈，消息人士称这次会谈“进行得不错”，并称特朗普还未对提名人选做出决定。“我认为他现在还没有倾向性，”这位消息人士称。

其他候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩、前美联储理事瓦尔许、美联储理事鲍威尔，和斯坦福大学经济学家泰勒。外界认为鲍威尔和瓦尔许是有力的竞争者，并认为鲍威尔会延续叶伦渐进加息的做法。

美国上周初请失业金人数减少2.2万人至逾44年低位，反映出9月飓风侵袭导致增长放缓后，就业增长再度反弹。此外，美国10月大西洋沿岸中部地区的制造业就业指标升至纪录高位。

英国9月零售销售意外大幅放缓，拖累季度增速降至2013年以来最低，这表明在英国央行接近进行10年来首次升息之际，消费者需求仍存不确定性。

西班牙中央政府周四威胁将中止加泰罗尼亚的自治权；此前该自治区主席普伊格蒙特称，如果政府继续“压迫”，将更进一步正式宣布独立。 (完) (编译 李爽/李婷仪 审校 龚芳/许娜)

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