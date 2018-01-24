全球金市：金价持坚，因美元进一步下滑

路透1月24日 - 金价周三盘初持稳，徘徊在上周所及的四个月高位附近，因美元跌至三年新低。

0100GMT，现货金几近持平在每盎司1,340.63美元。

美国2月期金上升0.3%至1,340.20美元。

亚洲股市创纪录高位，因企业获利强劲和围绕全球经济增长的乐观情绪，盖过了对贸易紧张情势的担忧影响。

美元兑一篮子主要货币周二延续近期的疲软走势，触及三年新低； 之前欧元急升，受助于欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲。

美国参议院周二确认了美联储理事鲍威尔接替叶伦担任下届美联储主席。在美国经济继续复苏之际，这可能有利于美国货币政策保持连续性。

日本央行周二一如预期维持货币政策不变，央行总裁黑田东彦则打消了市场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测，因通胀仍然低于央行目标。

美国公债收益率周二下滑，交投淡静，与日本公债走势一致，此前日本央行维持利率目标不变，且央行总裁的讲话打消了其将撤走宽松货币政策的臆测。

消息人士称，世界黄金协会(WGC)正在研究为公斤金条(kilobar)设立一个全球标准，以使之能用于期货市场的担保品，此举可能会刺激需求。

接受路透调查的分析师大多表示，2018年美国经济可望以三年来最强劲的速度增长，受1980年以来规模最大的减税行动推助，但调查结果也预言减税的提振效果恐难持久。(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 许娜/戴素萍)