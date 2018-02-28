全球金市：金价持平于逾两周低位附近，受美联储利率前景打压

路透2月28日 - 金价周三早盘基本持平于逾两周低点附近，因美国联 邦储备理事会(美联储/FED)主席誓言防止经济过热，坚持逐步升息步伐后 ，美元保持在近期高位。

0116GMT，现货金持平于每盎司1,317.81美元。金价上日下跌1 .1%，触及逾两周低点1,313.26美元。

美国期金上涨0.1%报每盎司1,319美元。

美元指数持稳在90.354。

美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

美联储料将在3月举行的政策会议上进行2018年的首次升息，届时该央行还将提供最新经济预测，鲍威尔则将举行其首次记者会。

欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼周二表示，如果欧元区经济保持上升势头，欧洲央行今年可能结束购债，而且2019年升息也并非不切实际。

香港政府统计处周二公布数据显示，今年1月自香港净流入中国内地的黄金量按月回升65.2%，结束此前连续两个月下滑的情况；月内美元走弱带动对黄金的需求。

路透调查显示，金价今年可能升逾每盎司1,400美元，为2013年以来首见，因股债汇市前景不明朗，吸引投资人投入避险的黄金。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/许娜)