FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价持稳于三个半月高点下方，预计美国今年仍将进一步升息
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 8, 2018 / 1:30 AM / a day ago

全球金市：金价持稳于三个半月高点下方，预计美国今年仍将进一步升息

1 分钟阅读

    路透1月8日 - 金价周一早盘持稳，处于上周所及三个半月高点下方，市场预计美国今年将进一步升息。
    
    0059 GMT，现货金      基本持平报每盎司1,322.73美元，上周曾触及9月15日以来最高水准1,325.86美元。
    
    美国期金       也基本持平，报每盎司1,322美元。

    现货金上周为连续第四周上涨。
    
    美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增
长加快，直指劳动力市场强劲，可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)
3月升息铺路。            
    
    据路透对在芝商所(CME Group)交易的联邦基金利率期货合约的分析
，尽管数据不如预期，但交易员整体仍认为美联储今年至少将升息两次。
    
    中国央行数据显示，12月末官方储备资产中黄金储备为764.73亿美元
，环比增加6.4亿美元。以盎司计，12月末黄金储备为5,924万盎司，连续
15个月不变。            
    
     中国人民银行周日发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模
环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末
则上升4.3%。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周五其
黄金持仓量减少0.14%至834.86吨，周四为836.04吨。            
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在截
至1月2日当周，增加了COMEX黄金和铜合约的净多头仓位。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 李婷仪/张涛)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below