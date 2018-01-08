全球金市：金价持稳于三个半月高点下方，预计美国今年仍将进一步升息

路透1月8日 - 金价周一早盘持稳，处于上周所及三个半月高点下方，市场预计美国今年将进一步升息。 0059 GMT，现货金 基本持平报每盎司1,322.73美元，上周曾触及9月15日以来最高水准1,325.86美元。 美国期金 也基本持平，报每盎司1,322美元。 现货金上周为连续第四周上涨。 美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增 长加快，直指劳动力市场强劲，可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储) 3月升息铺路。 据路透对在芝商所(CME Group)交易的联邦基金利率期货合约的分析 ，尽管数据不如预期，但交易员整体仍认为美联储今年至少将升息两次。 中国央行数据显示，12月末官方储备资产中黄金储备为764.73亿美元 ，环比增加6.4亿美元。以盎司计，12月末黄金储备为5,924万盎司，连续 15个月不变。 中国人民银行周日发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模 环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末 则上升4.3%。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周五其 黄金持仓量减少0.14%至834.86吨，周四为836.04吨。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在截 至1月2日当周，增加了COMEX黄金和铜合约的净多头仓位。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 李婷仪/张涛)