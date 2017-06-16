全球金市：金价持稳于三周低位附近，周线料连两周下滑

路透班加罗尔6月16日 - 黄金周五持稳于上日所及的三周低位附近，周线料连续第二周下跌；美元走坚及美国经济数据表现强劲，周四时压低金价。

0106 GMT，现货金近持平于每盎司1,254美元。金价周四触及5月24日以来低位1,251.18美元；本周迄今跌幅逼近1%。

美国8月期金涨0.1%至每盎司1,256美元。

亚洲股市持稳，美元守在两周高点附近，因强劲的经济数据支持美国收紧货币政策。

美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。

欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。

英国央行周四表示，三位货币政策委员在会议上投票支持升息，这是2007年以来该央行最接近升息的一次。金融市场为之震惊。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四持仓量下降0.14%至853.68吨。(完) (编译/审校 龚芳/王兴亚/张若琪)