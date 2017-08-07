全球金市：金价持稳于两周低位附近，因美元仍受非农数据支撑

路透8月7日 - 金价周一持稳于两周低位附近，上周美国公布的非农就业数据强于预期，提振对于美国收紧货币政策的预期，美元仍受到这一预期的支撑。

“美国非农就业数据表现非常好；金价因此受抑，”中国最大黄金上市交易基金(ETF)华安黄金基金经理许之彦称。

“全球其他地缘政治不确定性不多，并无极端性事件，因此避险情绪减弱，金价缺乏利好因素支撑。”

黄金通常在政治和金融不确定时期充当可替代投资。

0706GMT，现货金几近持平于每盎司1,257.51美元。上周五金价触及将近两周低点1,254美元，并录得四周来首次周线下跌。

美国12月期金跌0.1%至每盎司1,263.10美元。

亚洲股市周一上涨，尾随美股涨势，在此同时美元回软，但仍保住此前多数涨幅；此前美元受到7月就业数据优于预期、以及美国税改计划承诺等因素激励而上涨。汇改将协助企业汇回获利。

美元走强令黄金对其他货币持有者来讲显得更昂贵，而利率升高导致债券收益率上涨，打压对非生息资产黄金的需求。

美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧张的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开 始缩减庞大资产负债的计划扫清道路。

“市场对美联储再次升息的押注略有升高，投资者很快结清一些多仓，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)报告称。

“不过跌势有限，表明投资者并不完全确信。”

路透大宗商品与能源市场技术分析师王涛称，现货金可能再度试探每盎司1,255美元的支撑位，跌破则恐进一步跌至下道支撑1,247美元。 (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 孙茉莉/王洋)