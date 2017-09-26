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全球金市：金价持稳于近一周高位，受朝鲜相关担忧支撑
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2017年9月26日 / 早上7点08分 / 25 天内

全球金市：金价持稳于近一周高位，受朝鲜相关担忧支撑

1 分钟阅读

    路透9月26日 - 金价周二持稳，此前曾触及约一周最高水平，因朝鲜
半岛紧张局势带动避险需求。
    
    0636 GMT，现货金      几无变动，报每盎司1,310.01美元，稍早一
度录得9月20日以来最高位1,313.54美元。上日现货金上涨逾1%。
    
    美国12月期金       涨0.2%，报每盎司1,313.70美元。 

    中国最大黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金经理Richard Xu
表示：“股市大幅下跌，避险情绪增强(推高金价)。”
    
    朝鲜(北韩)外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战
，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机。            
    
    “短期内金价将继续由消息面推动，”OANDA资深市场分析师Jeffrey
 Halley说。
    
    亚洲股市周二走软，而日圆持坚，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投
资者在等待有关美国货币政策前景的新线索。            
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于1645 GMT在克利夫兰
发表讲话，主题为“通胀、不确定性和货币政策”。
    
    美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周一称，他认为美联储
没有必要进一步升息，因为最近没有迹象显示近期通胀数据疲软状况将会
好转。            
   
     路透技术分析师王涛表示，或在三个月后测试每盎司1,252美元支撑
位，若跌破此位则可能进一步跌至下一支撑位1,174美元。            
    
    现货银      基本持平，报每盎司17.18美元。
    
    现货铂金      上涨0.4%至每盎司943.70美元，
    
    现货钯金      上涨0.8%至每盎司917.90美元。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 张涛)

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