全球金市：金价持稳于近一周高位，受朝鲜相关担忧支撑

路透9月26日 - 金价周二持稳，此前曾触及约一周最高水平，因朝鲜 半岛紧张局势带动避险需求。 0636 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,310.01美元，稍早一 度录得9月20日以来最高位1,313.54美元。上日现货金上涨逾1%。 美国12月期金 涨0.2%，报每盎司1,313.70美元。 中国最大黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金经理Richard Xu 表示：“股市大幅下跌，避险情绪增强(推高金价)。” 朝鲜(北韩)外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战 ，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机。 “短期内金价将继续由消息面推动，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。 亚洲股市周二走软，而日圆持坚，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投 资者在等待有关美国货币政策前景的新线索。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于1645 GMT在克利夫兰 发表讲话，主题为“通胀、不确定性和货币政策”。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周一称，他认为美联储 没有必要进一步升息，因为最近没有迹象显示近期通胀数据疲软状况将会 好转。 路透技术分析师王涛表示，或在三个月后测试每盎司1,252美元支撑 位，若跌破此位则可能进一步跌至下一支撑位1,174美元。 现货银 基本持平，报每盎司17.18美元。 现货铂金 上涨0.4%至每盎司943.70美元， 现货钯金 上涨0.8%至每盎司917.90美元。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 张涛)