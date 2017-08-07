全球金市：金价持稳于近两周低点附近，因美元上涨

路透8月7日 - 金价周一盘初持稳于近两周低点附近，因美国上周公布的就业数据好于预期提振美元反弹，进而给金价带来压力。 0044GMT，现货金 基本持平于每盎司1,257.31美元。上周五金价触及逾一周低点，并录得四周来首次周线下跌。 美国12月期金 跌0.1%至每盎司1,263.00美元。 周一美元持坚，受乐观的美国非农就业报告拉抬；本周将公布的数据 将是美元反弹能否长期持续的关键。 美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力 市场供应紧张的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开 始缩减庞大资产负债的计划扫清道路。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金 持仓量减少0.60%至787.14吨，周四为791.88吨。 SPDR Gold Trust的7月持仓下降逾7%，因投资者抛售黄金买入股票等 其他资产，导致该ETF遭遇2013年4月以来最大月度跌幅。 路透周五公布的调查结果显示，预计日本经济在4-6月当季将连续第 六个季度录得增长，得益于内需推动，因消费者支出复苏且公司增加资本 支出。 (完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/徐文焰)