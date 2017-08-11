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全球金市：金价持稳在两个月高位附近，朝鲜半岛局势激发避险买盘
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2017年8月11日 / 凌晨5点30分 / 3 天前

全球金市：金价持稳在两个月高位附近，朝鲜半岛局势激发避险买盘

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔8月11日 - 金价周五在触及逾两个月高位后持稳，有望录得周线涨幅，因美国与朝鲜之间的紧张局势升温激发避险买盘。

“(黄金)多数涨幅来自避险买盘，”新加坡华侨银行的分析师Barnabas Gan表示。

美国总统特朗普周四提高了抨击朝鲜(北韩)及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。

地缘政治风险会提振黄金等被视为避险投资标的资产的需求。

0447 GMT，现货金近持平，报每盎司1,285.76美元，周线料上涨逾2%。盘中稍早现货金曾触及6月8日以来高点1,288.92美元。

美国12月期金上涨0.2%至1,291.80美元。

“交易商今天应密切关注全球股市走势，若股市进一步下跌且市场厌恶风险，可能有更多避险资金流入贵金属。”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

现货银近持平报每盎司17.08美元，上日触及6月14日以来最高的17.24美元。本周周线料上涨逾5%，创2016年7月以来单周最大涨幅。

现货铂金上涨0.2%至978.00美元，盘中稍早触及984.60美元，为4月18日以来最高。本周迄今累计升约2%。

现货钯金上涨0.2%至898.30美元，周线料升2.4%。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 高琦)

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