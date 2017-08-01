全球金市：金价持稳在近七周高位，政治不确定性和美元走软带来支撑

路透班加罗尔8月1日 - 金价周二早盘在七周高位附近持稳，受益于政治不确定性和美元走软。金价7月录得五个月来最大单月涨幅。

0040GMT，现货金几近持平，报每盎司1,268.88美元。金价上月涨2.2%，为2月以来最大单月涨幅。

美国8月期金亦基本持平，报每盎司1,267.50美元。

美元兑欧元周一触及逾两年半低位，因月末投资组合调整，且市场继续预期欧洲央行将采取更偏鹰派的立场；美元/日圆触及逾六周低点，担忧美国低通胀影响。

俄罗斯要求美国裁撤约60%的驻俄外交人员，但其中许多人将为俄罗斯公民，减弱了美国对俄新制裁相应报复举措所造成的影响。

美国6月成屋待完成销售在连续三个月下滑后反弹，但房市仍因缺少可供销售的房产而受到抑制。

朝鲜(北韩)进行最新的导弹试射活动后，美国总统特朗普发表推文称对中国“非常失望”。中国周一对此批评做出反驳，称问题不是出在中国方面，各方需共同努力找到解决方案。

英国首相特雷莎梅的发言人周一表示，随着英国脱离欧盟，欧盟公民自动获得的在英国生活和工作的权力也将从2019年3月开始终结。此前英国内阁大臣之间对脱离欧盟的具体安排公开表现出分歧。

根据最新数据，美国铸币局7月出售16,500盎司的美国鹰洋金币，远高于前月的6,000盎司。(完) (编译 许娜/郑茵 审校 杜明霞)