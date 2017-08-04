全球金市：金价持稳在近七周高位，等待美国就业数据

路透8月4日 - 金价周五持稳，接近本周稍早触及的七周高位，因美元走软并徘徊在多月低点附近。在美国政治乱局持续之际，市场关注稍后公布的美国月度非农就业数据。 0647GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,268.80美元。金价周线料几乎持平。 美国12月期金 涨0.1%至每盎司1,275.30美元。 “在周五美国数据出火炉之前，投资人态度审慎，这也是市况有点淡 静的原因，”GoldSilver Central主管Brian Lan称。 市场等待稍晚公布的美国7月就业报告，研判是否会影响美联储货币 收紧时间。 “有关美国大选调查最新发展的消息影响美元走软，也给金价不少支 撑，”Lan称。 消息人士说，美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)已在华盛顿组建 一个大陪审团，调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。 美元指数在本周稍早触及的15个月低点附近盘旋。 “我们预期，在数据公布前金价将完全随着美元走势而动，”OANDA 分析师Jeffrey Halley称。 现货银 上涨0.4%，至每盎司16.68美元，上日跌至一周低点。 铂金 上涨0.3%，至每盎司963.49美元，本周有望录得3.5%以上 升幅。盘中一度齐平6月6日高点967.50美元，为4月底以来最高。 钯金 持稳于每盎司885美元附近。(完) (编译 王颖/蔡美珍；审校 艾茂林/王颖)