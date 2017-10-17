全球金市：金价持稳，上日因美债收益率提振美元而下跌

路透10月17日 - 金价周二盘初持稳，上日跌至每盎司1,300美元下方 ，因美债收益率上涨提振美元持坚。

0055 GMT，现货金持平于每盎司1,293.60美元。上日下跌0.8% 。

美国12月期金跌0.5%，报每盎司1,296美元。

美元兑日圆和欧元周二守住涨幅，受益于美国公债收益率(殖利率)上升，此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。

据一位消息人士称，特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储可能需要在12月升息，然后在明年升息三至四次，前提是美国失业率持续下滑且通胀上升。

美国和日本周一举行经济对话，为解决一些长期存在的贸易摩擦取得初步进展，会谈中双方强调在朝鲜核武问题上加强合作。

路透短观调查周二显示，日本10月制造业者信心反弹，齐平2007年中所及的最高位，进一步显示在日圆疲软及海外需求强劲的扶助下，经济复苏正在积蓄动能。

周一公布的官方数据显示，欧元区8月贸易顺差收窄，因欧元走强带动进口热潮，而出口仅部分抵消了进口的增长。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 张荻/张若琪)