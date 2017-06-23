FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
全球金市：金价持稳，但周线料连续第三周下跌
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月23日 / 凌晨1点19分 / 2 个月前

全球金市：金价持稳，但周线料连续第三周下跌

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔6月23日 - 金价周五在本周早些时候触及的五周低位上方持稳，受技术面支撑，但仍可能连续第三周周线下跌。
    
    0053 GMT，现货金      几无变动，报每盎司1,250.70美元。周线料将小幅下跌0.3%，此前已连续两周每周下跌1%左右。
    
    美国8月期金       上涨0.2%，报每盎司1,251.9美元。

    美元兑一篮子货币周四几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了 
与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接
近本周稍早触及的一个月高位附近。
    
    英国首相特雷莎梅周四向欧盟领导人提出一个“公平”协议，涉及英
国退欧后在英国生活的欧盟公民问题，不过欧盟领导人对此持怀疑态度，
要求看到更多细节。
    
    日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调
由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽
松政策的支持。            
    
    欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)对德国明镜杂志称，欧
洲央行不会寻求确保为任何特定国家提供有利的融资条件，其放眼于针对
整个欧元区而非特定成员国的政策。            
    
    消息人士称，预计伦敦金属交易所(LME)将在数月内降低交易费，不
过降费可能只在一段时期试行，最长六个月，以观察流失到场外的交易是
否回流。(完) (编译 王琛/郑茵 审校 杜明霞/张荻)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below