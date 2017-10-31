全球金市：金价持稳，因美元下跌

路透10月31日 - 金价周二盘初持稳，因报导称美国总统特朗普两名前助手遭通俄门调查指控，打压美元下跌。

1254 GMT，现货金基本持平于每盎司1,276.32美元。10月迄今金价已跌约0.2%，可能连续第二个月下跌。

美国12月期金基本持平于1,277.30美元。

美元指数维持疲态，上日跌约0.4%。

调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。周一的声明还宣布，特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已在10月初承认向美国联邦调查局(FBI)撒谎的罪名。

一位消息人士周一透露，美国总统特朗普可能选择联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。该消息促使投资者推低美国公债收益率。特朗普料周四宣布其选择。

美国9月消费者支出以逾八年来最快速度增长，可能是因德州和佛罗里达州的家庭更换被洪水损坏的汽车所致，但基础通胀仍然温和。

日本央行政策会议料将大致维持通胀预测不变，将通胀迟滞归咎于企业提升生产力等因素，暗示央行将暂时不会扩大宽松刺激。

亚洲股市周二走势迟滞，追随之前美股疲态，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.1%。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 杜明霞/王兴亚)