全球金市：金价持稳，因美元守在两个月低点附近

路透11月27日 - 金价周一早盘持稳，因美元兑一篮子货币接近上日触及的两个月低点。

0045GMT，现货金基本持平于每盎司1287.67美元。

美国12月期金持平于1,287.20美元。

美元指数几无变动报92.806，在周五所及两个月低点92.675附近徘徊。

美国共和党参议院政策委员会主席周五称，总统特朗普本周将与参议院共和党议员讨论如何通过税改立法议案事宜。

市场参与者将关注美联储主席被提名人鲍威尔周二的国会听证。

在美国股市处于纪录高位，而每日股市波动幅度处于数十年低位的情况下，一些投资人因而担心市场缺乏警戒，但美股选择权(期权)市场数据透露出，投资人绝非毫无戒心。

未来一周的数据很可能显示，2018年临近之际，企业信心颇为乐观，预示全球主要经济体已然强劲的经济增长可能再添动力。

欧盟给英国首相特雷莎梅设定了“绝对最终期限”，要求其在10天时间内改善退欧提案，否则无法在12月峰会上劝说欧盟领导人与英国启动贸易谈判。

周五公布的一项调查显示，德国企业信心在11月意外升至记录高点，进一步显示德国经济第四季表现强劲。这缓解了对政治动荡的担忧。

德国总理梅克尔所在的保守党领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。

日本每日新闻报导，日本央行审议委员铃木人司称，有讨论微调央行收益率曲线控制(YCC)政策的空间，暗示该央行可能在通胀达到目标之前就上调利率。 (完) (编译 王灿/汪红英；审校 王丽鑫/陈宗琦)