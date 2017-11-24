全球金市：金价持稳，因美国低通胀忧虑让美元承压

路透11月24日 - 黄金价格周五仍限于窄幅区间，因美元持续承压，此前美联储会议记录显示一些决策者对于较低的通胀率感到担忧。

0748 GMT，现货金近乎持平于每盎司1,291.06美元，本周迄今下跌约0.3%。

美国12月期金下滑0.1%至每盎司1,290.70美元。

“甚至美联储会议纪录内容比预期稍微鸽派，投资人(对黄金)买兴仍不高。没有足够诱因吸引投资人大举返回市场，”澳新银行分析师Daniel Hynes称。

“尽管12月升息已在预料之中，但投资人仍然有点审慎。他们不愿意在升息出炉之前做出任何激进决定，”他称。

美联储周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。几位决策者表示，在决定升息时机前，他们仍需要看到更多数据。

其他贵金属方面，现货银上涨0.4%，至每盎司17.12美元；铂金涨0.4%,至936.90美元。

钯金跌0.2%，至1,009.80美元，上日曾触及两周高点1,013.70美元。

白银本周以来下跌1.2%，料为三周来首次周线下跌。铂金本周以来下跌1.5%，料为四周来首次周度下跌。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/张涛)