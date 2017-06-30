全球金市：金价持稳，央行鹰派言论抵消美元下滑带来的支撑

路透班加罗尔6月30日 - 金价周五持稳，美元下跌和股市下滑构成支撑，但来自主要央行的鹰派言论意味着货币政策将转向收紧，从而令金价未能大涨。

美元指数周五触及九个月低位95.470，亚股因欧洲和美国市场走软而受到拖累。

0436 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,246.62美元，美国8月期金涨0.1%至每盎司1,246.90美元。

金价6月月线下滑1.7%，为今年以来的首个月度下滑，但2017年至今累计涨逾8%。

“美元走软通常应当利好金价，但实际情况却并非如此，表明有抵消因素在发挥作用，”国际资产控股分析师Edward Meir在报告中称。

“首先想到的是欧美公债收益率正在上升，因主要央行的一连串鹰派言论，正在搅动西方债市，”他补充说。

全球主要央行的官员本周发出了看似是一个共同的信号：量化宽松正在被收回到政策工具箱，利率将会上升。

其它贵金属方面，现货银周五涨0.4%至每盎司16.65美元，年内至今累计涨4.7%，但第二季却下滑逾8%。

铂金持平在919.78美元，本季跌近3%，年内至今累计涨2%左右。

钯金是今年表现最佳的贵金属，周五涨0.2%至每盎司848.85美元，今年迄今则涨25%左右，有望成为2010年以来表现最佳的一年。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 王兴亚/于春红)