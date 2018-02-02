全球金市：金价持稳，市场等待美国非农就业报告提供货币政策线索

路透2月2日 - 黄金价格周五限于窄幅区间波动，交易商静待稍晚出炉的美国非农就业报告，以寻找有关今年余下时间美国货币政策前景的线索。

0758 GMT，现货金大体持稳于每盎司1,348.66美元。

美国期金上涨0.3%至每盎司1,351.60美元。

交易员正在等待美国政府周五公布就业报告。路透调查显示，分析师预测继12月增加14.8万个之后，美国1月非农就业岗位可能增加18万个，失业率料持平于17年低点4.1%。

分析师认为，若就业数据强于预期，失业率下降且薪资上涨，将是经济保持强势的信号，进而可能提振美元并打压金价。

“所有目光都放在今晚的非农就业数据上，若数据不符合预期将扰动市场，过去一周以来市场的波动性已经升高，”MKS PAMP Group交易员Tim Brown称。

根据路透大宗商品及能源技术分析师王涛，现货金预计将升向每盎司1,357美元，因金价已经上穿1,347美元的阻力位。

现货银下跌0.1%至每盎司17.22美元。铂金跌0.1%至1,005美元，钯金则上涨0.4%至1,040.99美元。

钯金周四曾跌至12月18日以来最低位1,013.72美元，周线或将录得2017年9月8日止当周以来最大跌幅，本周至今跌4.6%。(完) (编译 高琦/王兴亚；审校 王洋/白云)