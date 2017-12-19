全球金市：金价持稳，投资者关注美国税改议案进展

路透12月19日 - 金价周二在亚洲盘初几无变动，因美元持稳，投资者关注美国税改议案进展。

0059 GMT，现货金持稳在每盎司1,261.24美元。

美国期金跌0.1%至每盎司1,264.4美元。

美元仍陷于最近的交投区间内，对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，以及对该议案对经济增长最终影响的疑虑，左右美元走势。

美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。

亚股周二上涨，而美元下跌。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一称，上周投票反对升息是因担忧低通胀和收益率曲线趋平。

联合国安理会周一进行表决，要求美国总统特朗普撤回承认耶路撒冷为以色列首都的决定。表决虽遭到美国否决，但使美国在此议题上更显孤立。

英国首相特雷莎梅周一对议会表示，她的退欧过渡期计划大致保持相同的欧盟市场准入，此举遭遇部分支持退欧议员的质疑，担心到头来将成了一场灌水的退欧行动。

尽管越来越多的迹象显示日本经济状况改善，但日本央行在周四结束的货币政策会议上料将维持大规模刺激计划不变，让货币闸门继续保持大开，以确保经济复苏演变成通胀率升高。(完) (编译 侯雪苹/于春红; 审校 汪红英/王丽鑫)