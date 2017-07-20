FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
19 天前
全球金市：金价持稳，投资者静候日本和欧洲央行政策会议
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月20日 / 凌晨1点17分 / 19 天前

全球金市：金价持稳，投资者静候日本和欧洲央行政策会议

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月20日 - 金价周四早盘持稳，美元走坚，市场静候日本央行和欧洲央行政策会议，期望从中找到有关重要刺激计划未来命运的线索。
    
    0053GMT，现货金      几近持平，报每盎司1,240.07美元。
    
    美国8月期金       下跌0.19%，至每盎司1,239.60美元。

    欧洲央行料将在周四的会议上为秋季调整政策打下基础，在强调经济
增长改善的同时调适市场预期。
    
    消息人士称，日本央行下周政策会议料将调高其经济成长预测，但调
降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划
方面将远远落后于全球主要央行。            
    
    随着美国和欧洲财报季日益火热，一个衡量全球股市状况的广泛指标
连续第九日上涨，美元则从10个月低位反弹，油价也跳涨。
    
    日本6月出口在汽车和电子产品的带动下，连续第七个月成长，显示
外需持续支持渐进的经济复苏，并支持了央行乐观的经济看法。            
    
    美国6月房屋开工反弹力度超过预期，之前连续三个月下滑，但房屋
建筑活动仍因木材价格不断上涨，劳动力和土地短缺而受限。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周三其
黄金持仓量减少0.65%至816.13吨，周二为821.45吨。            
    (完) (编译 许娜/王颖；审校 白云/王丽鑫)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below