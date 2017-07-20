全球金市：金价持稳，投资者静候日本和欧洲央行政策会议

路透班加罗尔7月20日 - 金价周四早盘持稳，美元走坚，市场静候日本央行和欧洲央行政策会议，期望从中找到有关重要刺激计划未来命运的线索。 0053GMT，现货金 几近持平，报每盎司1,240.07美元。 美国8月期金 下跌0.19%，至每盎司1,239.60美元。 欧洲央行料将在周四的会议上为秋季调整政策打下基础，在强调经济 增长改善的同时调适市场预期。 消息人士称，日本央行下周政策会议料将调高其经济成长预测，但调 降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划 方面将远远落后于全球主要央行。 随着美国和欧洲财报季日益火热，一个衡量全球股市状况的广泛指标 连续第九日上涨，美元则从10个月低位反弹，油价也跳涨。 日本6月出口在汽车和电子产品的带动下，连续第七个月成长，显示 外需持续支持渐进的经济复苏，并支持了央行乐观的经济看法。 美国6月房屋开工反弹力度超过预期，之前连续三个月下滑，但房屋 建筑活动仍因木材价格不断上涨，劳动力和土地短缺而受限。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周三其 黄金持仓量减少0.65%至816.13吨，周二为821.45吨。 (完) (编译 许娜/王颖；审校 白云/王丽鑫)