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全球金市：金价持稳，投资者静待美联储政策声明
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2017年7月26日 / 凌晨1点05分 / 14 天前

全球金市：金价持稳，投资者静待美联储政策声明

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月26日 - 金价周三早盘持稳，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚的政策声明，以寻求美国货币政策前景的线索。
    
    0038GMT，现货金      下滑0.1%，报每盎司1,247.08美元。
    
    美国8月期金       跌0.4%，报每盎司1,246.70美元。

    美国长期公债收益率周二跳涨，升幅为近五个月最高，次日美联储将
就为期两天政策会议发表声明。
    
    一连串美国企业业绩表现亮丽，周二推升美股标普500股指创下收盘
纪录高位，与此同时，油价也因沙特阿拉伯承诺削减8月出口量而大涨，
期铜也触及两年高点。
    
    美国7月消费者信心跃升至近16年高位，因对就业市场看法乐观，同
时5月房价维持上行趋势，这可能提振近期低迷的消费者支出。            
    
    美国众议院周二以压倒多数投票通过对俄罗斯实施新的制裁，并强制
要求特朗普总统在放宽对莫斯科方面的任何制裁前，必须获得国会议员的
允许。            
    
    伦敦金属交易所(LME)周二对路透表示，将开始公布黄金与银的参考
价格，这可能将挑战洲际交易所(ICE)提供的基准价格的主导地位。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金
持仓量减少1.13%至800.45吨，周一为809.62吨。            (完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 李婷仪/戴素萍)

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