全球金市：金价持稳，料将录得三个月来首个月线跌幅

路透9月29日 - 金价周五早盘持稳，略高于上日所及六周低点的水平 。美元走软带来支撑，但仍可能录得今年最大单月跌幅。

0044GMT时，现货金接近持平于每盎司1,286.86美元，月线或 将下跌约2.7%。这将是2017年以来最大单月跌幅，也是三个月以来首次月 线下跌。

金价可能也将连续第三周下滑，但本季度料收高约3.7%。

美国12月期金微升0.1%报每盎司1,289.80美元。

美元兑一篮子货币周四下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对 本周美元升势获利了结。

全球股市温和上涨，因投资者消化美国经济数据，以及美国总统特朗普所提税改计划的前景。

美国第二季经济增长略快于之前的预估，录得两年来最快增速，但受哈维和伊尔玛飓风影响，经济增长势头可能会在第三季放缓。

就在美国共和党议员准备推进税改的实际立法时，白宫周四出面奋力为新税改计划辩护，回应外界的批评。外界质疑新税法将帮助富人而损害较低阶层的利益。

世界黄金协会(WGC)一名高级官员周四称，该机构计划很快成立一个委员会，帮助印度在12-18个月内成立首家现货金交易所。

日本政府周五公布的数据显示，8月核心消费者物价较上年同期上涨0.7%。分析师的预估中值亦为上涨0.7%。日本核心消费者物价指数(CPI)包含油品但排除生鲜食品价格。

日本政府周五公布的初步数据显示，8月工业生产较前月增长2.1%。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 戴素萍/王兴亚)