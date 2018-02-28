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February 28, 2018 / 8:14 PM / 更新于 9 hours ago

全球金市：金价持稳，此前因美联储鹰派言论和美元上涨遭抛售

1 分钟阅读

    * 现货金可能跌至每盎司1,303美元－技术分析师
    * 美元指数升至2月9日来最高
    * 美联储主席鲍威尔发表鹰派言论

    路透纽约/伦敦2月28日 - 金价周三持稳，上一交易日下跌超过1%，
此前新任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔发表的言论，燃点
对联储可能今年加息四次而不是三次的预期。
        
    鲍威尔周二对美国经济发表了乐观的评估，提振美元兑一篮子货币触
及五周高位。
    
    1834 GMT，现货金      持平在每盎司1,317.94美元，2月月线势将
下跌2%，周二曾触及2月9日来最低1,313.26美元。
    
    美国期金       收跌0.70美元，或0.1%，报每盎司1,317.90美元。
    
    “尽管美元走强且美国公债收益率走高，但黄金市场昨日超卖，现在
反弹一些，”Dillon Gage Metals执行副总Walter Pehowich表示。
    鲍威尔在讲话中表示，近期数据令他对通胀将攀升的信心加强。
        
    全球股市下跌，因中国制造业和日本工业生产数据低迷，加重了鲍威
尔讲话引发的美国加息观点给股市带来的偏空人气。
    
    根据路透对分析师的一项调查，金价今年可能突破每盎司1,400美元
，为2013年以来首见，因股、债、汇市前景不明朗，吸引投资人投入避险
的黄金。            
        
    路透技术分析师王涛表示，波浪形态及预测分析显示，现货金可能跌
破每盎司1,317美元支撑，进而下看下一支撑位1,303美元。            
    
    现货银      下滑0.2%，报每盎司16.39美元，月线跌幅接近5.2%。
现货钯金      升0.8%，报每盎司1,043.70美元，但月线势将下跌2%。现
货铂金      持平在每盎司983.10美元，此前跌至两周低位972.50美元，
月线下跌2%。(完) (编译 利棣儿；审校　刘静)
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