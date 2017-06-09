全球金市：金价持稳，等待英国大选最终结果

路透班加罗尔6月9日 - 金价在英国大选最终结果出炉前持稳，初步结果显示此次大选没有明确赢家，导致英国在退欧谈判前可能陷入新一轮政治动荡。 金价上日下挫0.6%，美国联邦调查局(FBI)前任局长科米在国会的证词没有重大意外。 0046GMT，现货金 上升0.1%至每盎司1,279.13美元。 美国8月期金 涨0.2%至1,281.5美元。 英镑在周五亚洲时段大跌，英国大选中似乎没有哪个党派能够成为明 显的赢家，这让已经承受美国和欧洲重大风险事件的投资者再受冲击。 周四一份出口民调显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党将无法赢得 议会的多数优势。这一令人震惊的结果恐将在英国引发政治动荡，并可能 令英国退欧谈判推迟。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米周四指责总统特朗普解雇他是试 图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的 美国大选。 欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表 示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。 上周美国初请失业金人数下降，削减了此前一周的一半增幅，表明劳 动力市场正在收紧，尽管近期就业增长放缓。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金 持仓量上升0.24%至867吨。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张若琪/李爽)