全球金市：金价持稳，美国通胀数据公布前美元走坚

路透11月15日 - 金价周三早盘持稳，上日触及逾一周低点，因美元走坚且投资者等待美国消费者通胀数据提供的线索。

0103GMT，现货金基本持平报每盎司1,280.90美元。周二金价触及盘中低点1,270.56美元，为11月6日以来低位，之后回升至上涨0.2%。

美国12月期金跌0.2%至1,280.90美元。

美元指数小涨0.1%。眼下对美元而言，关注焦点是今日稍晚将发布的美国消费者物价指数。

全球四家主要央行周二承诺，他们在逐步退出金融危机期间实施的庞大货币刺激举措时，将继续就未来政策行动公开对投资者给出指引。

美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期，受助于服务成本急升，导致批发通胀年率创逾五年半最高。劳工部公布的报告还显示，基础生产者物价稳步上涨，支持了通胀逐步攀升的预期，保持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的可能性。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，美联储应维持利率在当前水准不变，直到通胀上升。

与此同时，亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他仍然支持在12月升息。需要见到美国通胀续疲且当地迹象显示经济疲弱，才会促使他搁置对政策逐渐收紧的预期。

欧元区第三季经济成长年率超过美国，2017年有望成为该区自10年前金融危机爆发以来表现最佳的一年。(完) (编译 王灿/侯雪苹；审校 汪红英/许娜)