全球金市：金价持稳，静待美国非农就业报告出炉

路透10月6日 - 金价周五持稳，受美元持坚于近七周高位附近所抑制。今日稍晚重要的美国非农就业报告将出炉。

0049 GMT，现货金近持平，报每盎司1,268.52美元。上日跌0.5%。

美国12月期金跌0.2%至1,270.90美元。

亚洲股市周五上扬，对美国税改计划的乐观情绪提振隔夜美股创新高，美元盘旋在七周高点附近，因有更多迹象显示经济稳步增长。

美国上周初请失业金人数降幅超预期，但飓风哈维和伊尔玛给该数据造成的后续影响，使人们很难看清就业市场现状。

美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革，与此同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)的官员罕见地公开发表言论，警告特朗普总统的税改计划可能导致通胀和联邦债务难以为继。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周四表示，美国年度经济增速的长期趋势可能低见1.5%。这种忧郁的观点意味着持续实施低利率，而且特朗普政府承诺的经济快速增长也面临着一道艰难的路障。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美联储需要进一步加息，以助经济逐步实现充分就业和2%的通胀率目标。

欧洲央行周四公布的9月会议记录显示，央行决策者在上月会议上讨论了延长资产购买计划到明年可能的各种情境，并表达了对欧元快速升值的担忧。

日本央行副总裁中曾宏周四表示，继数年来消费者物价成长迟缓后，日本通胀压力上升“前景良好”。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 李婷仪)