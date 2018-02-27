全球金市：金价持稳，静待美联储主席鲍威尔国会证词

路透2月27日 - 金价周二持稳，因美元变动亦不大；与此同时，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次国会作证，以期从中寻找有关未来货币政策收紧脚步的线索。

0448 GMT，现货金微跌0.1%至每盎司1,331.86美元。

美国期金微涨0.1%至每盎司1,333.55美元。

美元指数跌0.1%，报89.813。美元指数自2月16日跌至三年低点88.25后，已反弹1.7%。

“在全球股市较为强劲的情况下，该金属继续吸引买兴，但与美元走势之间的关联最近几个月增强，”MKS PAMP Group的交易员Sam Laughlin在报导中表示。

“美国的通胀压力可能在中期内支撑金价。”

路透大宗商品及能源技术分析王涛认为，波浪形态及预测分析显示，现货金可望突破每盎司1,339美元的阻力，进而上攻下道阻力1,348美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.21%至831.03吨，上周五为829.26吨。

现货银跌0.2%报每盎司16.62美元。

现货钯金持平于每盎司1,060.85美元，现货铂金跌0.4%报每盎司995.74美元。(完) (编译 张若琪/张涛；审校 龚芳)