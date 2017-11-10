全球金市：金价接近三周高点，本周有望上涨

路透11月10日 - 黄金周五早盘小幅走高，接近三周高点，有望实现 一个月来首次周线上涨，受美国税改不确定性影响。

0101GMT，现货金涨0.1%至1,286.30美元。周四金价触及10月2 0日以来最高水平1,288.34美元。本周迄今为止金价累计上涨约1.3%。

美国12月期金持平于1,287.20美元。

钯金上涨0.2%，报每盎司1,011.97美元，上日触及2001年以来最高的1,026.10美元。

美国参议院周四披露的税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵以及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。

美国上周申请失业金的人数增长超过预期，表明失业金申请处理工作在因为近期飓风而中断后，现已开始恢复。

世界黄金协会(WGC)周四的数据显示，上个季度黄金需求降至八年最低，因为珠宝购买量下降，黄金上市交易基金(ETF)资金流入减少。

WGC称，受7月新推出的商品和服务税(GST)影响，印度的黄金需求尤为疲软。印度和中国是两大黄金消费国。

俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)周四公布第三季净利较上年同期减少5%，受衍生品和投资增加以及财务成本的影响。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)