全球金市：金价攀升因美元走软，市场关注美国政策前景

路透2月26日 - 黄金价格周一攀升，美债收益率下跌带动美元走软，为金价带来支撑。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔首次国会作证之前，投资者心态谨慎。

鲍威尔周二将在美国众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策和经济报告发表证词。

0805GMT，现货金升0.8%报每盎司1,338.97美元，此前涨至约一周最高位1,340.85。金价上周跌1.4%，创两个半月最大单周跌幅。

美国期金上涨0.9%，至每盎司1,341.9美元。

美元指数跌0.3%，至89.600。美元指数上周上涨近0.9%，脱离2月16日触及的三年低点88.253。

“全球经济成长势头还不错。所以这不是因为避险需求推动，比较像是受汇率影响，”华侨银行分析师Barnabas Gan称。

“但随着美国赤字支出扩大引发通胀疑虑，金价仍然是一个重要的‘逢低买进’策略，不只是为了对冲通胀，也是为了防范股市再一次意外修正，”OANDA的亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中表示。

路透技术分析师王涛指出，根据当前动能，现货金的多头目标已由1,354美元下修至1,347美元。

其他贵金属方面，现货银上涨1.1%，至每盎司16.72美元。

钯金上涨0.8%，至1,054.72美元，稍早触及1月31日以来高位1,058.40美元。

铂金上涨0.7%，至1,003.50美元。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)