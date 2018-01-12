全球金市：金价料将连续第五周收获周线上扬，受美元走贬扶助

路透1月12日 - 金价周五连续第三日上涨，触及去年9月以来最高位，美元走势低迷推动金价向连续第五个周线上扬迈进。

0703 GMT，现货金微涨0.5%，报每吨1,328.84美元，稍早曾触及9月15日以来最高位1,330.34美元。

金价本周累计上扬0.7%，且有望录得最长周线上涨，此前的最长周线上涨为截至4月14日当周。

美国期金涨0.5%至每盎司1,329美元。

美元指数跌至9月20日以来最低位91.689。

欧元兑美元跳涨，因欧洲央行暗示它今年可能开始逐步缩减刺激计划。

欧元走强，使得以美元计价的黄金对欧洲投资者来说更便宜，因此有可能提振黄金需求。

“对于金价从现在开始将怎么走，市场存在许多疑问...尽管美联储升息，金价还是上涨了，主要推动因素一直是美元，我们继续认为美元将 继续在第一季度扶助金价走高，”新加坡交易商GoldSilver的董事总经理Brian Lan说。

路透技术分析师王涛认为，现货金将测试1,329美元的阻力位，很有可能上涨更多，升向下道阻力位1,341。

其它贵金属方面，现货银涨0.8%至每盎司17.11美元。银价有可能录得五周以来首次周线跌势，本周迄今下跌了0.6%。

铂金涨0.7%至9月11日以来最高位每盎司991.40美元。铂金有望录得五周连涨，本周周线已上涨1.9%。

钯金涨0.5%至每盎司1,088.50美元。(完) (编译 王琛/白云; 审校 王颖/王洋)