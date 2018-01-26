全球金市：金价本周料录得周线涨幅，因美元贬值

路透1月26日 - 金价周五上涨，此前从上日所及一年半高点回落，即便美国总统特朗普表示他支持美元走强，但美元仍然疲软。

0726 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,355.16美元；本周已经累计上涨1.8%。

现货金周四触及2016年8月3日以来高点1,366.07美元，但当特朗普在达沃斯对CNBC称希望美元走强之后，黄金回吐涨幅。

美国期金跌0.6%报1,354.70美元。

特朗普的表态与一天前美国财长努钦的言论相矛盾。

香港永丰贵金属交易主管Peter Fung表示，美元走弱持续支撑金价，帮助金价持稳，尽管特朗普发表评论。

他称，“金价下档在1,340美元附近有很好的支撑，阻力位在1,360美元附近。”

美元指数周四触及2014年12月来最弱水平88.438，最新跌0.6%至88.858。

OANDA亚太交易主管Stephen Innes表示，“尽管这让短线投机客措手不及，金价回档将不会对长期持仓构成威胁，长期持仓的观点聚焦于股市可能修正，以及美元将延续下行。”

汤森路透GFMS分析师周四表示，金价自2013年崩跌以来，今年可能首度升破每盎司1,500美元关卡，股市下跌风险以及政治面不稳定提升黄金的避险魅力。

现货银上涨1%至每盎司17.46美元，周四一度触及逾四个月高点17.69美元。

铂金上涨0.5%至每盎司1,015美元，周四一度触及2017年2月以来最高1,027.60美元。

钯金大致持平于每盎司1,095.60美元，周线料连续第二周下跌，本周至今下跌近1%。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/于春红)