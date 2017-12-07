全球金市：金价滑至四个月低位，因美元微幅走高

路透12月7日 - 金价周四跌至四个月来最低水位，因美元受围绕美国税改的乐观情绪支撑而上涨。

0707 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,257.70美元，此前曾触及8月8日以来最低位1,255.80美元。

美国期金亦下滑0.5%，报1,259.90美元。

美元兑其它货币周四微幅上涨，因有关美国议员正就税改立法取得进展的乐观情绪在持续上升。

对于美国税改可望提振经济成长的期待，已经损及黄金等避险资产。

“金价亚洲盘中测试重要的长期支撑1,260美元，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“若跌破，则可能下跌多达50美元至1,200美元，因金价受到投资人涌向加密货币，以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周将升息、2018年料将进一步升息等因素打击。”

比特币周四突破14,000美元，再度创新高。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，下周美联储会议之前，金价可能小幅下跌，因投资人对美联储有关未来政策的描述感到不安。

Argonaut Securities分析师刘晓慧表示，“金价将会因为升息的关系而面临压力。”

路透技术分析师王涛表示，现货金料跌破每盎司1,262美元的支撑，并跌至下道支撑1,250美元。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 于春红)