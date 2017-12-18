全球金市：金价狭幅波动，因美国税改议案进展激励美元持坚

路透12月18日 - 金价周一在狭幅区间内横盘波动，受股市上涨及美元走坚压抑；美国税改议案距离最终批准又前进一步，提振了美元走势。

0734GMT，现货金上涨0.1%，至每盎司1,256.52美元。

美国期金上涨0.1%，至每盎司1,259.30美元。

美元周一守住温和涨势，周末美国税改议案距离最终批准又前进了一步，提振美元。美国重量级共和党议员周日表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。

亚洲股市周一上涨，追随美股周五涨势；美国股市周五收盘三大股指齐创纪录收盘新高，各板块普遍上涨，因期待已久的税改议案看似能够得到足以获得通过的议员支持。

有关税改将刺激美国经济增长并加快升息步伐的预期，提振了美元，并打压黄金。

路透技术分析师王涛称，现货金在每盎司1,262美元有阻力当头，可能在此水平下方游移，或者回撤至1,239美元支撑位。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示，截至12月12日的一周，对冲基金和基金经理削减了其在纽约商品期货交易所(COMEX)的黄金净多仓合约持仓，并在五个月来首次转向白银净空仓。

其他贵金属方面，白银微涨0.1%至每盎司16.06美元，钯金几无变动，报每盎司1,022.35美元。

铂金涨0.6%至12月8日以来最高898.90美元。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 刘秀红)