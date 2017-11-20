全球金市：金价略跌但仍守在一个月高位附近，美元上扬带来压力

路透11月20日 - 金价周一盘初下滑，美元上涨令其承压，但金价仍 守在上日所及一个月高位附近。 0057GMT，现货金 下滑0.1%报每盎司1,293.28美元。周五金价 跳涨约1.3%触及一个月高位1,297美元，因围绕美国税改进程存在不确定 性。 美国12月期金 跌0.2%报每盎司1,293.60美元。 美元指数 涨0.3%。 美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周日表示，总统特 朗普将不再坚持把废除奥巴马政府时期的强制医保规定，加入共和党提出 的1980年代末以来规模最大的税改提案中。 投资人在纽约举办的路透全球2018年投资展望峰会上表示，减税或许 能短暂助美国经济一臂之力，但这种“高糖效应”可能会在未来造成更大 的问题。 美国10月房屋开工跳涨至一年高位，因近期南部飓风造成的影响减退 ，且该地区社区开始进行洪灾后的重建工作。 德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力在周日遭遇重大挫折， 因亲商的德国自由民主党(FDP)以无法化解歧见为由退出谈判。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和投资基金在11月 14日止当周增持COMEX期金和期银多头仓位。 印度黄金六周以来首次处于贴水区，因结婚旺季也未能刺激出新需求 ，且金价处于高位，压制了除中国外其他亚洲重要市场对黄金的买兴。( 完) (编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰/陈宗琦)