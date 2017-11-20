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全球金市：金价略跌但仍守在一个月高位附近，美元上扬带来压力
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2017年11月20日 / 凌晨1点24分 / 2 天前

全球金市：金价略跌但仍守在一个月高位附近，美元上扬带来压力

1 分钟阅读

    路透11月20日 - 金价周一盘初下滑，美元上涨令其承压，但金价仍
守在上日所及一个月高位附近。
    
    0057GMT，现货金      下滑0.1%报每盎司1,293.28美元。周五金价
跳涨约1.3%触及一个月高位1,297美元，因围绕美国税改进程存在不确定
性。
    
    美国12月期金       跌0.2%报每盎司1,293.60美元。

    美元指数      涨0.3%。
    
    美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周日表示，总统特
朗普将不再坚持把废除奥巴马政府时期的强制医保规定，加入共和党提出
的1980年代末以来规模最大的税改提案中。            
    
    投资人在纽约举办的路透全球2018年投资展望峰会上表示，减税或许
能短暂助美国经济一臂之力，但这种“高糖效应”可能会在未来造成更大
的问题。            
    
    美国10月房屋开工跳涨至一年高位，因近期南部飓风造成的影响减退
，且该地区社区开始进行洪灾后的重建工作。            
    
    德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力在周日遭遇重大挫折，
因亲商的德国自由民主党(FDP)以无法化解歧见为由退出谈判。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和投资基金在11月
14日止当周增持COMEX期金和期银多头仓位。
    
    印度黄金六周以来首次处于贴水区，因结婚旺季也未能刺激出新需求
，且金价处于高位，压制了除中国外其他亚洲重要市场对黄金的买兴。(
完) (编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰/陈宗琦)

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