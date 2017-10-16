全球金市：金价略跌，因美元持坚且亚股上涨

路透10月16日 - 金价周一略跌，美元持坚及亚洲股市上扬令其承压。 0053GMT，现货金 跌0.1%报每盎司1,303.42美元；上交易日上涨近0.9%，因美国通胀数据逊于预期。 美国12月期金 升0.1%报每盎司1,305.70美元。 美元指数 持稳报93.101. 亚股周一创新高，尾随美股涨势；美国原油期货跳升至近六个月高位 ，因伊拉克及库尔德人间紧张情势升高，威胁原油供给。 美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂 的生产后，汽油价格大涨；但基础通胀仍不振。 美联储主席叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及 劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。 特朗普政府高级官员周日表示，美国暂时仍留在伊朗核协议中，尽管 特朗普批评该协议且警告可能退出。 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周一0 800 GMT之前必须阐明他是否要求该地区脱离西班牙独立，而马德里当局 威胁称，若普伊格蒙特态度含混，则会取消该地区自治权直接由中央政府 管辖。 英国商会(BCC)周五称，英国经济几无脱离低迷状况的迹象，而英国 央行却在考虑升息令人匪夷所思。 欧洲央行总裁德拉吉称通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政 策。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投 机客连续第二周削减美元空仓，但对美元看法仍强烈偏空。 (完) (编译 李爽/龚芳; 审校 张若琪/王丽鑫)