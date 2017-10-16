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全球金市：金价略跌，因美元持坚且亚股上涨
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#亚洲
2017年10月16日 / 凌晨1点36分 / 9 天前

全球金市：金价略跌，因美元持坚且亚股上涨

1 分钟阅读

    路透10月16日 - 金价周一略跌，美元持坚及亚洲股市上扬令其承压。
    
    0053GMT，现货金      跌0.1%报每盎司1,303.42美元；上交易日上涨近0.9%，因美国通胀数据逊于预期。
    
    美国12月期金       升0.1%报每盎司1,305.70美元。
    
    美元指数      持稳报93.101.

    亚股周一创新高，尾随美股涨势；美国原油期货跳升至近六个月高位
，因伊拉克及库尔德人间紧张情势升高，威胁原油供给。
    
    美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂
的生产后，汽油价格大涨；但基础通胀仍不振。            
    
    美联储主席叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及
劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。            
    
    特朗普政府高级官员周日表示，美国暂时仍留在伊朗核协议中，尽管
特朗普批评该协议且警告可能退出。            
    
    西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周一0
800 GMT之前必须阐明他是否要求该地区脱离西班牙独立，而马德里当局
威胁称，若普伊格蒙特态度含混，则会取消该地区自治权直接由中央政府
管辖。            
    
    英国商会(BCC)周五称，英国经济几无脱离低迷状况的迹象，而英国
央行却在考虑升息令人匪夷所思。            
    
    欧洲央行总裁德拉吉称通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政
策。            
    
    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投
机客连续第二周削减美元空仓，但对美元看法仍强烈偏空。            
 (完) (编译 李爽/龚芳; 审校 张若琪/王丽鑫)

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