全球金市：金价结束五日连涨持稳，关注美国通胀数据

路透10月13日 - 金价周五持平，止住五日连涨走势，因美元持稳。 投资者在等候美国关键的通胀数据，以研判美国加息前景的线索。

0054GMT，现货金几乎持平，报每盎司1,293.76美元，之前连 涨五日。

美国12月期金亦持平，报每盎司1,296.10美元。

美元周五在亚洲盘初持稳，周线料将下跌，投资人等候美国通胀数据 以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会维持其今年再次升息的计 划。

美国9月生产者物价指数上涨，因飓风导致德克萨斯州炼厂生产中断，汽油价格创下逾两年来最大升幅。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要明确捍卫其2%通胀目标并停止升息，直到物价上升的速度加快脚步。

五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

欧洲央行总裁德拉吉周四为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。

日本央行总裁黑田东彦周四强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)