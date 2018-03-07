全球金市：金价脱离一周高位，贸易战忧虑对美元和股市构成压力

路透3月7日 - 金价周三下跌，不过稍早曾一度触及一周高位，得益于美元和美股下跌。此前美国总统特朗普称将推进针对进口钢铝征收惩罚性关税的计划，这重新引发了可能爆发贸易战的担忧。

0747 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,333.15美元，稍早一度高见1,340.42美元，为2月26日以来最高。

美国4月期金跌0.07%至每盎司1,334.20美元。

“风险资产震荡，及特朗普关税宣示的相关疑虑，都协助推升金价，”ABC Bullion首席经济分析师Jordan Eliseo称。

在美国总统特朗普表示坚持课征进口关税计划后，支持自由贸易阵营大将、白宫经济顾问柯恩宣布辞职，全球股市及美元走跌。

上周四特朗普称本周将正式宣布对进口钢铝课税计划。

交易员担心，柯恩辞职后，美国政府内部的保护主义势力将坐大。

柯恩辞职消息亦抵销了风险偏好回升对金价的打压。韩国总统府周二称，朝鲜和韩国4月底将举行两国逾十年来的首次峰会，另外韩方称朝鲜有意与美国讨论去核化问题，之后风险偏好回升。

路透技术分析师王涛称，现货金未能升破1,342美元后，可能跌至1,327美元。

现货银跌0.2%，至16.70美元，此前触及逾两周高位。铂金跌0.9%，至959.74美元。

钯金跌1.2%，至973.72美元。盘中稍早触及2月9日以来低点971美元。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 孙茉莉/王琛/艾茂林)