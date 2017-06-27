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2017年6月27日 / 上午9点04分 / 1 个月前

全球金市：金价自六周低点反弹，美元在叶伦讲话之前走软

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔6月27日 - 金价周二上涨，自近六周最低位反弹，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话之前美元走软提振金价，市场希望从叶伦讲话中判断美联储今年是否会继续加息。

美联储官员已经暗示会继续当前的升息路径，但投资者对此表示怀疑，市场走势表明美联储今年12月份会议加息的几率仅为40%。

叶伦将在伦敦参加一个关于全球经济问题的讨论会。

美元指数跌0.5%。

华侨银行分析师Barnabas Gan表示，叶伦可能将重申美联储对美国经济的乐观看法，及今年再升息一次的立场。

0844 GMT，现货金上涨0.6%报每盎司1,251.84美元；周一曾跌至1,236.46美元的5月17日以来最低水准。

金价上日下挫1%，因一笔大卖单打击市场信心，但全球政治不确定性限制了金价跌势。

美国8月期金上涨0.5%报1,252.20美元。

“约进入伦敦交易时段后，COMEX出现一些不错的买盘。市场因此大幅上涨，由于停止单被触发，从1,247美元一下子涨到1,252美元。”MKS PAMP交易员Alex Thorndike在报告中称。

其他贵金属方面，现货银上涨0.8%报每盎司16.68美元。现货钯金上涨0.4%至868.25美元。

现货铂金(白金)则上涨1.1%至每盎司922.90美元，自周一所及的六周低位回升。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 汪红英)

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