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全球金市：金价触及一个月低位，因美联储升息暗示推高美元
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2017年9月27日 / 晚上7点11分 / 24 天内

全球金市：金价触及一个月低位，因美联储升息暗示推高美元

1 分钟阅读

    * 美元指数触及一个月高位
    * 钯金价格在16年内首次高于铂金
    * 白银触及两个月低位

    路透纽约/伦敦9月27日 - 金价周三降至一个月低位，在上日创下近
两年最大单日跌幅后延续跌势，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今
年内再次升息的预期升温。

    钯金价格自2001年以来首次高于铂金，因投机者纷纷买入钯金。
    
    1807 GMT，现货金      下跌0.7%，报每盎司1,284.61美元，稍早触
及8月25日来最低1,282.23美元。
    
    美国12月期金       收跌13.90美元，或1.07%，报每盎司1,287.80
美元。
        
    美元兑一篮子货币      触及一个月高位，因美国联邦储备理事会(
美联储/FED)主席叶伦周二表示，在通胀触及2%的联储目标之前保持利率
不变是不明智的做法。            
        
    这是黄金连续第二天承压，交易商等待本周多位美联储官员的讲话。

    “我认为，他们非常有可能会告诉大家，美联储准备升息，”道明证
券商品策略部门主管Bart Melek说。
    市场消化美联储12月将升息的机率为76%，一个月前机率不到20%。
        
    美国耐久财订单数据强劲，也重压黄金，Melek说。

    “总的来说，交易商对美国经济真的表现不错充满信心。数据暗示美
联储可能准备加息，”Melek提到美国耐久财订单数据时说。
        
    美股缩减涨幅，此前美国政府提出减税框架。
        
    现货银      持平在每盎司16.80美元，稍早触及8月中来最低16.69
美元。上日银价跌2.4%，为8月中以来最大单日跌幅。   
    
    现货铂金      跌0.2%，报每盎司920.20美元，此前触及7月中来最
低912.50美元。现货钯金      上涨1.4%，报每盎司926.88美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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