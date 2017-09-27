全球金市：金价触及一个月低位，因美联储升息暗示推高美元

* 美元指数触及一个月高位 * 钯金价格在16年内首次高于铂金 * 白银触及两个月低位 路透纽约/伦敦9月27日 - 金价周三降至一个月低位，在上日创下近 两年最大单日跌幅后延续跌势，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今 年内再次升息的预期升温。 钯金价格自2001年以来首次高于铂金，因投机者纷纷买入钯金。 1807 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,284.61美元，稍早触 及8月25日来最低1,282.23美元。 美国12月期金 收跌13.90美元，或1.07%，报每盎司1,287.80 美元。 美元兑一篮子货币 触及一个月高位，因美国联邦储备理事会( 美联储/FED)主席叶伦周二表示，在通胀触及2%的联储目标之前保持利率 不变是不明智的做法。 这是黄金连续第二天承压，交易商等待本周多位美联储官员的讲话。 “我认为，他们非常有可能会告诉大家，美联储准备升息，”道明证 券商品策略部门主管Bart Melek说。 市场消化美联储12月将升息的机率为76%，一个月前机率不到20%。 美国耐久财订单数据强劲，也重压黄金，Melek说。 “总的来说，交易商对美国经济真的表现不错充满信心。数据暗示美 联储可能准备加息，”Melek提到美国耐久财订单数据时说。 美股缩减涨幅，此前美国政府提出减税框架。 现货银 持平在每盎司16.80美元，稍早触及8月中来最低16.69 美元。上日银价跌2.4%，为8月中以来最大单日跌幅。 现货铂金 跌0.2%，报每盎司920.20美元，此前触及7月中来最 低912.50美元。现货钯金 上涨1.4%，报每盎司926.88美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)