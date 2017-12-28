全球金市：金价触及一个月高位，因美元进一步走贬

路透12月28日 - 在清淡交投及美元跌至四周低位之际，金价周四涨至一个月最高水位。

0742 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,292.20美元，稍早曾触及11月29日以来高位1,292.67美元。

美国期金涨0.3%，报每盎司1,295.30美元。

金价已连续第九天上涨，本月料升逾1%，今年料涨约12%。

“淡静的市况和美元下跌推涨了金价，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung称。“如果美元持续走软，金价将再度上看1,300美元。”

Leung称，可能将有更多买盘上攻这一阻力位。

美元周四全线下跌。

“美国投资者质疑经济前景，因税改料将使赤字再增加6万亿美元，并且关于朝鲜核及导弹计划的紧张气氛升温，”Religare Securities Ltd.负责金属、能源和外汇研究的副总裁Sugandha Sachdeva称。

“另外美元指数下跌，...令金价上扬。这使此前遭受打压的资产受到欢迎，而且目前的形势实际上有利黄金，”Sachdeva称。

其他贵金属中，白银涨0.4%报16.75美元，钯金升0.5%至1,065.50美元；铂金上扬0.5%至921.10美元。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 蔡美珍/张荻)