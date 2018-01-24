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January 24, 2018 / 7:47 PM / 更新于 10 hours ago

全球金市：金价触及一年半峰值，此前美国表示欢迎美元走弱

1 分钟阅读

    * 美元触及三年低位
    * 可能发生贸易战担忧支撑黄金

    路透纽约/伦敦1月24日 - 黄金周三上涨，触及2016年8月来最高，因
美国财长努钦对美元走软表示欢迎，投资者对通胀可能上升寻求保障。
        
    现货银触及四个月高位，和贵金属价格一起上涨，交易商表示。
        
    美元指数      触及三年低位，此前美国财长努钦称美元走弱，对美
国有利。
    
    美元下跌，令美元计价的商品对持有其他货币的买家来说更便宜。
        
    1905 GMT，现货金      上涨1.4%，报每盎司1,360.23美元。美国2
月期金       收高19.60美元，或1.5%，报每盎司1,356.30美元。
        
    现货银      劲涨3%，报每盎司17.57美元，此为9月中来最高。
    
    “这一切归因于如果美元继续疲软和通胀趋势向上，这将证实正在积
聚通胀压力，会进一步推动黄金上涨，”Cabot Wealth Management首席
投资长Rob Lutts说，他补充说，黄金下一道支撑位在大约1,360美元。
    
    “如果金价最后两位数能升至远高于50-60区间，高至75-80区间，那
么，将可驱动黄金突破一直处于的交投区间。”

    美国总统特朗普将于周五在瑞士达沃斯全球经济论坛上发布讲话。投
资者担心他可能利用这次演说的机会，暗示更强硬的保护主义政策立场。
    
    “全球投资者也在担心可能爆发贸易战...这引发了一些避险交易，
进而支撑黄金，”中国最大的黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金
经理Richard Xu表示。
    
    “我认为金价将继续随其他大宗商品走高，因此(每盎司)1,400美元
是我们的近期目标，”Xu表示。
    
    现货铂金      涨0.8%至每盎司1,014.50美元，此前触及9月8日来最
高1,021.20美元。现货钯金      升1.8%至每盎司1,111.10美元。(完) (编译 利棣儿；审校　刘静)
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