全球金市：金价触及一年半峰值，此前美国表示欢迎美元走弱

* 美元触及三年低位 * 可能发生贸易战担忧支撑黄金 路透纽约/伦敦1月24日 - 黄金周三上涨，触及2016年8月来最高，因 美国财长努钦对美元走软表示欢迎，投资者对通胀可能上升寻求保障。 现货银触及四个月高位，和贵金属价格一起上涨，交易商表示。 美元指数 触及三年低位，此前美国财长努钦称美元走弱，对美 国有利。 美元下跌，令美元计价的商品对持有其他货币的买家来说更便宜。 1905 GMT，现货金 上涨1.4%，报每盎司1,360.23美元。美国2 月期金 收高19.60美元，或1.5%，报每盎司1,356.30美元。 现货银 劲涨3%，报每盎司17.57美元，此为9月中来最高。 “这一切归因于如果美元继续疲软和通胀趋势向上，这将证实正在积 聚通胀压力，会进一步推动黄金上涨，”Cabot Wealth Management首席 投资长Rob Lutts说，他补充说，黄金下一道支撑位在大约1,360美元。 “如果金价最后两位数能升至远高于50-60区间，高至75-80区间，那 么，将可驱动黄金突破一直处于的交投区间。” 美国总统特朗普将于周五在瑞士达沃斯全球经济论坛上发布讲话。投 资者担心他可能利用这次演说的机会，暗示更强硬的保护主义政策立场。 “全球投资者也在担心可能爆发贸易战...这引发了一些避险交易， 进而支撑黄金，”中国最大的黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的基金 经理Richard Xu表示。 “我认为金价将继续随其他大宗商品走高，因此(每盎司)1,400美元 是我们的近期目标，”Xu表示。 现货铂金 涨0.8%至每盎司1,014.50美元，此前触及9月8日来最 高1,021.20美元。现货钯金 升1.8%至每盎司1,111.10美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)