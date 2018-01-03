全球金市：金价触及三个半月多高位，受美元走软提振

路透1月3日 - 金价周三小涨，触及三个半月多高位，受益于美元走软。

0058GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,320.77美元，稍早触及9月15日以来最高1,321.33美元。

美国期金涨0.5%，至每盎司1,322.40美元。

美元指数周二跌至逾三个月低位，因预期美联储升息脚步较慢。

美元去年录得2003年以来最大年度跌幅，扶助金价年线上涨逾13%，金价在2017年最后三周就急升了55美元。

技术分析师警告，短期金价升势看来过度。

三菱分析师Jonathan Butler表示，今年金市的重要因素将是主要央行利率正常化的速度、股市还会上涨多少、美国税改的长期影响，以及通胀何时加速上升。

现货钯金周二一度跳升至纪录高位1,096.50美元，因担心供应不足，钯金在2017年飙升57%。周三最新报价为上涨0.2%至1,094美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量减少0.14%至836.32吨，上周五为837.50吨。

汤森路透GFMS的初步数据显示，印度2017年黄金进口量较上年激增67%至855吨，因珠宝商在零售需求反弹之下补充库存。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)