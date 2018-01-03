全球金市：金价触及三个半月高点后回落，受美元回升影响

路透1月3日 - 金价周三触及三个半月高点后小幅回落，因美元自低点回升，且技术指标暗示金价可能进行短线修正。

现货金价格下跌0.4%至每盎司1,312.35美元，稍早则一度触及9月15日以来最高1,321.33美元。

美国期金大致持平于每盎司1,315.60美元。

“相对强弱指标(RSI)显示黄金处于超买水准，可能导致出现短线卖盘，”ScotiaMocatta分析师在研究报告中称。

现货金的14天RSI周二触及2017年9月以来最高位75。如果该指标高于70，则暗示商品处于超买状态，可能导致价格回调。

美元指数涨0.1%至91.964；周二曾跌至逾三个月低位。

美元去年录得2003年以来最大年度跌幅，扶助金价年线上涨逾13%，金价在2017年最后三周就急升了55美元。

技术分析师警告，短期金价升势看来过度。

“目前我们预计将出现某种形式的通胀预期。对于股市涨势较为乐观的人们预计包括黄金在内的大宗商品将录得回报，”永丰金融集团研究部主管涂国彬称。

“我们应该利用这一短期机会作多黄金，因金价带着动能已升逾1,300美元关口。这可能将成为支撑位，1,340美元或将成为当前的阻力位，今年第一季金价可能将触及1,400美元。”

周三稍晚投资者将把注意力转投至美联储12月政策会议的记录上。

更多线索可能将来自美国本周的经济数据，其中包括周五的非农就业数据。

其他贵金属中，现货钯金跌0.1%至1,090.80美元，现货银跌0.8%至17.05美元，现货铂金下滑0.8%至936.10美元。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 艾茂林/李春喜)