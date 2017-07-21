全球金市：金价触及三周高位，周线料将连续第二周上涨

路透班加罗尔7月21日 - 金价周五触及三周高位，本周周线料将连续第二周上涨，因美元跌至13个月低点。 欧元 本周升近2%，美元指数跌至数月低点。 欧元在周五欧洲汇市盘初涨至2015年8月以来最高位，欧元的反弹促使一些投资者空头回补。 欧元上涨0.3%至1.16650美元，因市场押注欧洲央行将在秋季调整刺 激政策。 “美元走软料持续支撑金价于当前水准附近，预料突破100日及50日 均线将会是近一步上涨转折点，” MKS PAMP交易员Sam Laughlin在一份 报告中表示。 0732GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,247.17美元，稍早一度 触及6月29日以来最高位1,248.30美元。金价周内累计已上涨约1.5%。 美国8月期金 上涨0.1%，至每盎司1,246.50美元。 “目前问题在于美国重重的政治风险，”新加坡OANDA亚太交易主管S tephen Innes表示。 共和党在改革医保法案上一再挫败，加上特朗普总统与俄罗斯的关系 遭到国会及联邦机构调查，给在任仅六个月的特朗普蒙上阴影。 路透技术分析师王涛表示，现货金可能测试1,250美元的阻力，突破 可望进一步升至1,261美元。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 王洋/高琦)